هيعمل عملية.. أحمد شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور بعد الإصابة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات بشأن إصابة إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، التي تعرض لها في أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: “أطيب التمنيات بالشفاء للنجم إمام عاشور، يُجري العملية الجراحية صباح الأحد إن شاء الله”.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا بكأس العاصمة الإدارية غادر على أثرها اللقاء.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون، رد أحرزه مصطفى محمد في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث ينتظر المنتخب الفائز من تونس وكرواتيا لمواجهته في النهائي.

وينتظر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، الفائز من مواجهة منتخب كرواتيا ضد منتخب تونس، لمواجهته في نهائي كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 26 مارس 2024.