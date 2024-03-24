ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

يخضع إمام عاشور ، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، لجراحة بالكتف اليوم بأحد مستشفيات القاهرة بعد الإصابة التى تعرض لها فى صفوف الفراعنة، وعلى إثر جراحة اليوم تتحدد مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب.

امام عاشور

إمام عاشور يخضع لعملية جراحية

وباتت إصابة خلع الكتف بمثابة غول ينهش فى جسد نجوم النادى الأهلى هذا الموسم، فمنذ ساعات قليلة أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب المارد الأحمر خلال مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة نيوزيلندا فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الاتحاد فى بيانه أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، على أن يجرى اللاعب فحوصات جديدة للوقوف على التشخيص النهائى وفترة وطريقة العلاج.

إصابات خلع الكتف

وسبق إمام عاشور، محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الذى أصيب بخلع فى الكتف خلال مباراة الفراعنة مع الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت فى كوت ديفوار، ولا يزال الحارس فى مرحلة التأهيل حيث يغيب عن مباريات المارد الأحمر منذ يناير الماضى.

وسبق محمد الشناوى، المغربى رضا سليم لاعب الأهلى الذى تعرض للإصابة بخلع فى الكتف خلال مباراة فريقه أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بدوري السوبر الأفريقى فى نوفمبر الماضى، ولكن اللاعب نفذ برنامجه التأهيلى وعاد للمشاركة مع المارد الأحمر الفترة الأخيرة.

وسبق رضا سليم، خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للأهلى الذى تعرض للإصابة بخلع في الكتف وعاد للمشاركة مع المارد الأحمر الفترة الأخيرة.

امام عاشور

إصابة إمام عاشور

وسقط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد تعرضه لتدخل عنيف من لاعب منتخب نيوزلندا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليخرج بديلًا ونزول حمدي فتحي في الدقيقة 26.

وأكدت مصادر، أن إمام عاشور تعرض لإصابة قوية في الكتف وبالتحديد في عظمة الترقوة، ويخضع اللاعب الآن لكشف طبي حاليًا بالمستشفى بعد نقله بسيارة إسعاف من الملعب؛ من أجل معرفة حجم الإصابة بشكل كامل.

وأضاف المصدر، أن الفحص المبدئي لم يوضح تفاصيل الإصابة بشكل واضح، وهو ما دفع جهاز المنتخب لنقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة.