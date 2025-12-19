قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
اقتصاد

ندوة بغرفة القاهرة استعدادا لتطبيق الإفراج المسبق للشحنات الجوية

غرفة القاهرة
غرفة القاهرة
ولاء عبد الكريم

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ندوة تعريفية بأخر المستجدات الجمركية في ظل التطبيق الإلزامي لنظام الإفراج المسبق للشحنات الجوية بداية من 1 يناير 2026 وإجراءات عرض نظام الـ ACI الجوي مع إستعراض الإجراءات المطورة لنظام الصادر وكذلك التسهيلات الجمركية.

وترأس الندوة أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة بمشاركة أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة في حضور أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك وخالد ناصف مستشار شركة MTS وفريق من مصلحة الجمارك لتوضيح كافة التفاصيل والرد علي تساؤلات وإستفسارات المشاركين من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وأصحاب شركات التصدير والإستيراد في حضور محمد تمام الامين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة وحمدي عبد المنعم مستشار الامين العام للغرفة.

وأكد أحمد الوسيمي علي أهمية التعاون المثمر بين الغرفة و مصلحة الجمارك وشركة MTS لمعرفة أخر المستجدات الجمركية و نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية لتسهيل إجراءات التصدير والإستيراد والإطلاع علي أهم إجراءات الإفراج الجمركي التي تمثل أهمية خاصة لمجتمع الأعمال وأيضًا الإجراءات التي تتعلق بنظام الـ ACI مشيرًا إلي أن هذا التعاون يحقق المصلحة العامة ويسهل الإجراءات التجارية والصناعية ويزيد من الإستثمار في الأنشطة المختلفة وهو ما نستهدفه لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 .

وأشار " الوسيمي" الي أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات التي تُقرب وجهات النظر ويطلع منتسبي الغرفة من خلالها علي أي المستجدات التي تتعلق بالإجراءات الإقتصادية ومن هنا يكون هناك تكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص.

وأشاد "الوسيمي" بالتعاون المثمر والإسلوب الراقي من أحمد العسقلاني وخالد ناصف وفريق الجمارك بالكامل خلال الندوة والرد علي كافة الإستفسارات بكل مرونة ويسر والسعي للتسهيل علي منتسبي الغرفة مشيرين إلي أنهم علي أتم إستعداد للرد علي أي إستفسارات من شأنها تسهيل الإجراءات علي مجتمع الأعمال موجهًا الشكر للجميع .

وأكد أحمد عبد الواحد علي أهمية الندوة في ظل المستجدات الجمركية والجلوس مع مسئولي الجمارك علي مائدة واحدة لتبادل الآراء حول المقترحات والرد علي الإستفسارات التي لدي مجتمع الأعمال وتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب الشركات خاصة أن الجمارك تمثل محورًا مهمًا علي صعيد تنمية كافة الأنشطة والإستيراد والتصدير وأن الإطلاع علي المستجدات والإجراءات الجمركية يقلل من المشاكل ومن ثُم نسير في طريقنا التنموي.

من جانبه أكد أحمد العسقلاني إن هناك تعاونًا كبيرًا بين المصلحة وغرفة القاهرة وعلي إستعداد دائمًا لتوضيح كافة التطورات التي تتم في المنظومة الجمركية وأن هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها حاليًا وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية هدفها الأساسي تيسير الإجراءات الخاصة بالمنظومة الجمركية وهناك توافق فيما يتعلق بقواعد الإستيراد والتصدير ولها مدد زمنية محددة والمتابعة مستمرة لتقليل زمن الإفراج الجمركي موضحًا عدد من الإجراءات والتيسيرات الجمركية وكيفية سيرها حاليًا بما يحقق منظومة جمركية ناجحة ثم قام فريق من الجمارك بإستعراض الإجراءات الجمركية ومستجداتها عمليًا علي الشاشة أمام الحضور والرد علي كافة الإستفسارات والتساؤلات .

وتحدث خالد ناصف عن منظومة "النافذة" وكيفية التعامل معها والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها مؤكد علي أهمية التعاون والإستعداد للرد علي كافة التساؤلات والإستفسارات من قبل منتسبي الغرفة وقدم فريق من شركة MTS شرح وافي لمنظومة النافذة وأهم التطورات بها عمليًا علي الشاشة أمام الحضور والرد علي الإستفسارات وتبادل الآراء مع مجتمع الأعمال.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بعد الإستفادة من فعاليات الندوة التي إستمرت لعدة ساعات تناول الحضور خلالها تفاصيل المنظومة الجمركية ومستجداتها والمقترحات حولها وتبادل وجهات النظر بما يحقق نجاحها

الغرفة التجارية للقاهرة أيمن العشري مجلس إدارة غرفة القاهرة

