المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض فود أفريكا
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض فود أفريكا (Food Africa)، فى دورته العاشرة، والذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر ٢٠٢٥ بالقاهرة.

وأكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يحرص على دعم السيدات، وتنمية قدراتهن الإنتاجية والتسويقية، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشتهن وتحقيق الاستدامة لمشروعاتهن، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي استكمالًا لمشاركات المجلس السابقة في معرض فود أفريكا، الذي يُقام سنويًا بالقاهرة ويُعد منصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات وفرص التعاون في مجال الصناعات الغذائية.

وشهد جناح المجلس القومي للمرأة مشاركة عددا من المشروعات من محافظتي الأقصر والمنيا، حيث شارك من محافظة الأقصر مشروع آتون للتجفيف، وهو أحد المشروعات الحاصلة على تمويل من مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، إلى جانب مشاركة مشروع كافورا الذي قدم منتجات متنوعة من الشوكولاتة، ومشروع Nature Kingdom للتجفيف بمنتجات مختلفة من الفواكه.
فيما شارك من محافظة المنيا مشروع منحل صخرة، وهو أحد المشروعات الحاصلة على التمويل، وذلك في إطار دعم المجلس القومي للمرأة للسيدات وتمكينهن اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتهن.

