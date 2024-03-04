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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد جدة يجدد مفاوضاته مع الشناوي رغم الإصابة

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تجدد مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر والمصاب حالياً بخلع في الكتف.


وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"  أن مسؤل بازر داخل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي تواصل مع شركة التسويق التي تدير أعمال محمد الشناوي حارس مرمى فريق القلعة الحمراء تستفسر عن موعد عودة الشناوي مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية من جديد.


وأشار إلى أن إدارة اتحاد جدة قررت التعاقد مع حارس مرمى سوبر في الصيف القادم على حساب الحارس عبدالله المعيوف وأن محمد الشناوي أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم مركز حراسة المرمى في اتحاد جدة.

وواصل:"أبلغت الشركة المسؤلة عن أعمال محمد الشناوي أن حارس الأهلي سيعود للتدريبات الجماعية بقوة أواخر شهر إبريل القادم ويكون جاهزاً للمباريات الرسمية بداية من مايو المقبل في حال رغبة اتحاد جدة في التفاوض على التعاقد معه رسمياً في الصيف".

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اتحاد جدة يجدد مفاوضاته مع الشناوي رغم الإصابة

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