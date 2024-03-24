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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بنصف كوب سميد .. طريقة عمل رموش الست الدايبة بسر الحلواني

طريقة عمل رموش الست
طريقة عمل رموش الست

اذا كنت تودين تقديم حلويات اقتصادية وموفرة نقدم لك اليوم طريقة عمل  رموش الست 

المكونات

نصف كوب من الزبدة
1 كوب وربع من الدقيق
نصف كوب من السميد
1 بيضة
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا
2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة كبيرة من الحليب
2 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم
صفار بيضة + معلقة كبيرة حليب للوجه

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

مكونات الشربات:

1 كوب ونصف من السكر
نصف ملعقة عصير ليمون
1 كوب ونصف من الماء

الطريقة 

ينخل الدقيق في وعاء، ثم نضيف السميد وجوز الهند والبيكنج باودر ويترك جانباً.

نضع السكر والزبدة في وعاء ونخلطهم في الخلاط الكهربائي.

نضيف البيضة والفانيليا والحليب مع استمرار تشغيل الخلاط الكهربائي.

ضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر واخلطيهم جيدًا حتى تتشكل عجينة متجانسة.

نقطع العجينة على شكل أصابع بيضاوية ثمّ اضغطي عليها باستخدام شوكة بالطول و العرض وندهن الوجه بخليط صفار البيض والحليب.

كرري الطريقة مع باقي العجينة، وتوضع على صينية مدهونة بالزيت.

نضعها في الفرن و نخبزها لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتصبح لونها ذهبياً.

اخرجي رموش الست من الفرن، ثمّ اسقيها بالشربات وزينيها بالفستق  وقدميها بالهنا.

طريقة عمل الشربات
ضعي السكر والماء على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان دون تقليب.
أضيفي عصير الليمون وقلبي مرة واحدة واتركه حتى يغلظ قليلًا.
ارفعيه عن النار واتركيه حتى يبرد.
التزين فستق

رموش الست السميد حلويات اقتصادية طريقة عمل رموش الست عمل رموش الست

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