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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

صدى البلد

نشر الدكتور أحمد شكر اخصائي الباطنة والحميات على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أسلوب التغذية الصحيحة في رمضان. 

 وقال شكر في منشوره، إن الارتجاع والتهاب المعدة  والجرثومة لا يسببان هذا الالم الفظيع، وأن التهابات المعدة لا تفعل هذا الألم الشديد. 

وأكد أن هذه حالة نفسية وعلاجها نفسي بحت وان ذهبتم لأطباء العالم، وقمتم بعمل كل العمليات لن يتوقف الالم لأنه ليس علاج حالتك وعلاج حالتك هو العلاج النفسي.

 وتابع أن من يقول أن العلاج يخدرك أو يسبب الإدمان فهو جاهل، لأن هذا الدواء بعد الانتهاء من تناوله يتم سحبه من الجسم ببطء، ولايسبب أي مشاكل ولا إدمان حتى لو استمر سنين طويلة مع إشراف طبيبك.

 أشياء تحفز الألم في رمضان 

 امتنع عن تناول اللحوم ومشتقاتها من حليب وبيض وسمن وزبد في رمضان كلما تناولت هذه الاشياء كلما زاد الالم.

 امتنع عن القهوه والشاي او حتي القهوه العربيه لأنها من محفذات الالم.

 امتنع عن الشطة والفلفل وأي شئ حار.

 امتنع عن تناول الطعام ساخنا أو أي مشروب ساخن يجب ان يبرد الطعام، لأن الحرارة من محفذات الألم.

 ابتعد عن البقوليات النباتية

 سيكون غذائك نباتيا وتأكل النباتات السهلة مثل البطاطس او البطاطا حتى لو مقلية باردة، وتأكل الباذنجان بارد وأي شئ نباتي سهل.

وتشرب الكثير من العرقسوس الا لو كنت مريض ضغط فاكتفي بكوب واحد قبل الفطار، وطريقة عمله الصحيحة هي نقعه في ماء بارد ربع ساعة ثم تصفيته وشربه،  لا تغليه ولاتشربه ساخن لن يفيدك حتى لو برد لأن مجرد تعرضه للحرارة فأن الحرارة تكسر المواد العلاجية التي به.

 وتمارس تمرين الاسترخاء التنفسي حتي يقضي علي الوساوس التي تحدث في رمضان لو التزمت به لن يأتيك اي وسواس فكري  وهو يؤدي كالتالي:- تختار وضعية مناسبة لك كالجلوس علي كرسي او النوم علي سرير، ثم تقوم بأغماض عينك جيدا، ثم تقوم بالتنفس كالتالي:- 
1- تأخذ نفس عميق من الانف. 
2- تخرج زفير من الفم ببطئ قليلا وتضم شفتيك وانت تطرد الهواء. 
تستمر بعمل هذا التمرين خمسة دقائق كاملة. 
يطبق هذا التمرين سبع مرات كل يوم متفرقين علي اليوم كلة.

 
 

التهابات المعدة ارتجاع المرئ القولون القولون العصبي بدون أدوية جرثومة المعدة

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