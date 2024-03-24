صرف التعويض المادي لشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية خلال الحروب السابقة

أعلن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بأنه سيتم البدء في إجراءات صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمنضمين حديثا إلى الصندوق اعتبارا من 26 / 3 / 2024 بواقع مائة ألف جنيها مصريا لأسرة كل شهيد والمصاب طبقا لنسبة العجز مع العلم بأن المستفيدين هم الأب والأم والأرملة والاولاد ويتم الصرف للمستفيدين من القوات المسلحة من إدارة التأمينات والمعاشات للقوات المسلحة والمستفيدين من وزارة الداخلية من وزارة الداخلية والمدنيين من وزارة التضامن الإجتماعى خصما من الموارد المالية للصندوق، وذلك وطبقا لقانون إنشاء الصندوق.

وقال الصندوق إن ذلك يأتي إيماء لتصديق الرئيس السيسي بتاريخ 28/8/2023 بضم شهداء ومصابي جمهورية مصر العربية في الحروب السابقة من ضباط وأفراد القوات المسلحة (حرب 1948 – حرب1956 - حرب اليمن - حرب 1967حرب الإستنزاف – حرب حرب1973).

وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية قبل أحداث 25 يناير 2011 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية على أن يشمل شهداء ومصابي معركة الإسماعيلية بتاريخ 25/ 1/ 1952 ضد الإحتلال الإنجليزي والمدنيين العاملين ببناء بحائط صد الصواريخ والقواعد العسكرية والمطارات الحربية أثناء حرب الإستنزاف.

وإيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 79) لسنة 2023 بتاريخ 31/12/2023 بضم المذكورين للصندوق.