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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل الفنان حسن البارودي: السينما المصرية كانت تلقب بهوليوود الشرق.. ومصر نشرت الفن بالعالم العربي

الفنان الراحل حسن
الفنان الراحل حسن البارودي

أكد الدكتور أشرف البارودي، نجل الفنان الراحل حسن البارودي، أن السينما لعبت دورا كبيرا كإحدى أدوات القوى الناعمة، مشيرا إلى أن  أفلام الأبيض والأسود ما زالت عالقة في أذهان المشاهدين.

وقال أشرف البارودي، خلال مداخلة هاتفية لببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  السينما المصرية شهدت أزهى فتراتها ما بين فترة الثلاثينات حتى الستينيات، مؤكدا أنه تم تناول مئات الأفلام، وكان هناك نجوم حفروا أعمالهم في العالم ومصر كانت تلقب بهوليوود الشرق.

وأضاف نجل الفنان الراحل حسن البارودي، أنه كان هناك فنانون عظماء، منهم زكي رستم وفاخر فاخر ومحمود المليجي وحسن البارودي وعمر الشريف وليلى مراد ولبنى عبد العزيز وفاتن حمامة، مؤكدا أن  هؤلاء النجوم لن يتكرروا بالرغم من محاولات استنساخ نسخ أخرى منهم.

وأشار أشرف البارودي إلى أنه لا بد أن يكون هناك حملة توعية من وزارة الثقافة والإعلام لتوعية الشباب بالرواد الذين نشروا الفن في العالم العربي. 

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نجل الفنان حسن البارودي: السينما المصرية كانت تلقب بهوليوود الشرق.. ومصر نشرت الفن بالعالم العربي


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