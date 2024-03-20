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أصل الحكاية

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

كريم عبدالعزيز يسرد
كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت عن الجزء

يعتبر فيلم الفيل الأزرق للفنان كريم عبدالعزيز واحدًا من أفضل الأفلام التي قدمتها السينما المصرية حيث لاقى رواجًا كبيرًا في جزئيه الأول والثاني مثيرًا لدهشة وإعجاب كل من شاهده. 

بدء من الجزء الأولى عام 2014 إلى الجزء الثاني عام 2019، أخذ فيلم الفيل الأزرق لعالم غريب يمزج بين السحر والشعوذة من ناحية؛ والمشاعر الإنسانية والظروف الاجتماعية لطبيب نفسي مخضرم من ناحية أخرى. 

ذهول

بشخصية يحيى راشد، تألق الفنان كريم عبدالعزيز في دور الطبيب النفسي ذو المشاكل المهنية والشخصية المعقدة، وتحدث (عبدالعزيز) عن هذا الدور في برنامج BIG TIME BODCAST)) مع الإعلامي عمرو أديب قائلًا أن بدايته مع فيلم الفيل الأزرق كانت غريبة حيث بدء هو بالاتصال بصديقة المخرج مروان حامد وأبدى رغبته في العمل معه.

وبعد مرور شهر، أرسل (حامد) له ورق مكتوب بخط اليد لرواية أحمد مراد التي لم تكن قد تم طبعها بعد وهي رواية الفيل الأزرق.  مشيرًا إلى أنه شعر بحالة قوية من الذهول عندما قرأه حيث أبدع (مراد) في تصوير شخصية وأحداث الفيلم على الورق نظرًا لتخرجه من قسم التصوير السينمائي.

وأضاف أنه تردد في بادئ الأمر من المشاركة في هذا الفيلم لمدى غرابته إلى أن قرر خوض التجربة وانتظار نتيجتها ثم تفاجأ برد فعل الجمهور الرائع عليه رغم نزول الفيلم في العيد بمدة قرابة الـ3 ساعات بدون ضحك أو أغنية واحدة.

عالم أكثر غرابة

كما كشف (عبدالعزيز) مفاجآت عن الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق حيث قال أن الفيلم ستستغرق تحضيراته 6 أشهر حيث اقترب الانتهاء من النسخة الأخيرة له. 

وأوضح أن الجزء الثالث سيكون أغرب بكثير من الجزأين السابقين، ورغم أنه كان يتوقع أنه سيكون استكمالًا له إلى أنه فوجئ بأنه مختلف متضمن عالم أكثر غرابة حيث أن المخرج أخذ "ربع سطر من الجزء الأول والتاني وأخد القصة لحتة تانية خالص".

كما أشار الفنان كريم عبدالعزيز إلى أنه سيبدأ في تصوير مشاهد فيلم الفيل الأزرق الجزء الثالث بعد الانتهاء من تصوير مسلسل الحشاشين الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

يذكر أن فيلم الفيل الأزرق من إخراج مروان حامد وكتابة أحمد مراد، كما أنه مأخوذ من رواية الفيل الأزرق لأحمد مراد التي حققت أعلى مبيعات عام 2013. كما بلغت ميزانية فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول 25 مليون جنيه مصري وحصل على إيرادات بلغت 93 مليون جنيه مصري. كما بلغت إيرادات الجزء الثاني منه قرابة 104 مليون جنيه مصري.

ويمثل فيلم الفيل الأزرق رمزًا ماسيًا في مسيرة الفنان كريم عبدالعزيز الذي قدم الكثير من الأفلام الرائدة الأخرى مثل فيلم ولاد العم ونادي الرجال السري وبيت الروبي وكيرة والجن وأبو علي والباشا تلميذ.

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