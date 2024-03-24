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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. ختام منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

صدى البلد

 

تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حاليا.

وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. 

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأحد، منافسات وزن 67 كجم و86 كجم للسيدات، فيما تقام منافسات الرجال لأوزان +107 و97 كجم.

ونجحت مصر خلال الأيام الماضية في التتويج بـ 18 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات، 6 فضيات، و9 برونزيات كالتالي:

الذهب:
رحاب رضوان وزن 55
محمد صبحي وزن 88
صفاء حسن وزن 79 

الفضة:
أميمة عمر وزن 50
حسن العطار وزن 80
نوال رمضان وزن 45
إيناس الجبالي وزن 41
محمد علي وزن 72
نادية فكري وزن 86

البرونز:
شريف عثمان وزن 65
مظهر تمام وزن 80
صباح عبدالفتاح وزن 55
محمود عطية وزن 72
أمل سليمان وزن 61
عادل الحوت وزن 59
أمل حنفي وزن 79
أماني الدسوقي 86
محمد السيد وزن 107

ويشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب .

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:
أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الأثقال البارالمبي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة

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