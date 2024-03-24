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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة.. والحصيلة ترتفع لأكثر من 7755

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية واليوم الأحد، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية نادي الأسير الفلسطيني هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حصيلة الاعتقالات

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