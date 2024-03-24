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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موسيقى عربية وإنشاد في ليالي رمضان بمسرح 23 يوليو بالمحلة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس السبت، ليلة فنية جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات الليلة بعزف للنشيد الوطني، وقدم عدد من مواهب الغربية فاصلا منوعا من التواشيح والأدعية الدينية، كما تابع الأطفال حواديت "أبله فضيلة"، قبل أن يختتم الشاعر فريد عثمان الفقرة الأولى بإلقاء قصيدة شعرية عن فلسطين.

واختتمت الليلة الفنية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بعرض فني قدمته فرقة قصر ثقافة غزل المحلة للموسيقى العربية، حيث قدم نجوم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده عددا من أغاني زمن الطرب الأصيل، منها: كامل الأوصاف، أسمر يا اسمراني، وبهية، بجانب تقديم عدد من الأغاني الوطنية والتواشيح الدينية، ومنها: الرضا والنور، القلب يعشق كل جميل، ومحمد يا رسول الله.

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة بالغربية للاحتفال بشهر رمضان المبارك مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، حيث من المقرر أن تختتم الليالي يوم الثلاثاء المقبل على مسرح 23 يوليو بالمحلة، فيما تتواصل الاحتفالات في مدن المحافظة ومن بينها: طنطا والسنطة.

مسرح 23 يوليو مدينة المحلة الكبري ليالي رمضان الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة رعاية وزارة الثقافة

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