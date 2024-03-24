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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا هجوم موسكو

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أدان بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، الهجوم الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة 152 آخرين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال فرنسيس بعد قداس أحد الشعانين في الفاتيكان إنه يصلي من أجل الضحايا، مضيفًا: “ليستقبلهم الله بسلام ويعزي عائلاتهم”.

وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم  الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا هجوم موسكو

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يوم حداد وطني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم، الأحد، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس، ألقاها أمس، السبت.

وأدان بوتين الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

موسكو قاعة الحفلات الموسيقية حداد وطني روسيا بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني

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