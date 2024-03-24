هل قامت داعش بتنفيذ حادث موسكو الإرهابي؟ خبير بالعلاقات الدولية يكشف الحقيقة

أكد اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في العلاقات الدولية، أن حادث موسكو الإرهابي، تم يوم الجمعة، عندما قاعم مجموعة مسلحة باقتحام أحد المولات في روسيا، ودخلوا قاعة مخصصة للحفلات الموسيقية وفتحوا النار على الحاضرين، وكان معهم قنابل حارقة.

وقال محمد عبد الواحد، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه على الرغم من أن هناك أنباءً تشير إلى أن داعش هو المسئول ع الحادث، إلا أن الجانب الروسي متشكك في قيام داعش بتلك العملية، ويعتقد أن هناك جهة أخرى، خاصة أن العمل الارهابي مرتبط بالعنف المسلح ويكون لغرض سياسي.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، أن الحادث تم في وقت بالغ الحساسية بعد الانتخابات الرئاسة الروسية، وإعلان فوز الرئيس الروسي بوتين بولاية خامسة، مع وجود قمع للمعارضة الروسيا.

وأشار محمد عبد الواحد إلى أن الرئيس الروسي أمامه تحديات كبيرة، خاصة بعد دعم 43 دولة لأوكرانيا، خاصة دول حلف الناتو.