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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر عن هجوم موسكو: استهداف الأبرياء جريمة ترفضها جميع الشرائع السماوية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى قاعات المناسبات بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأدَّى إلى مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا، وإصابة المئات.

الأزهر عن هجوم موسكو: استهداف الأبرياء جريمة ترفضها جميع الشرائع السماوية

وأكد الأزهر أن استهداف الأبرياء الآمنين جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية وتبغض مرتكبيها وتتوعدهم بأشد العذاب، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكل أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، والتي يبرأ منها دين الإسلام الحنيف وجميع الأديان السماوية، مشددا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى روسيا؛ حكومةً وشعبًا ولأهالي الضحايا وأُسرهم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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