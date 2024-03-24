الشرقاوي يتفقد فعاليات مسابقة الأزهري الصغير لتشجيع الأطفال على حفظ القرآن

تفقد اليوم الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، فعاليات مسابقة الأزهري الصغير، التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية، بمشاركة أطفال مرحلة الروضة من مختلف أنحاء مصر.

الشرقاوي يتفقد فعاليات مسابقة الأزهري الصغير

تهدف المسابقة إلى تشجيع الأطفال على حفظ كتاب الله تعالى، وتعزيز حب القرآن الكريم في نفوسهم منذ الصغر.

تتكون المسابقة من أربعة مستويات:

المستوى الأول: حفظ 4 أجزاء أو أكثر.

المستوى الثاني: حفظ 3 أجزاء.

المستوى الثالث: حفظ جزئان.

المستوى الرابع: حفظ جزء واحد.

وأعرب "شرقاوي" عن سعادته الغامرة بمشاهدة أطفال الروضة وهم يتسابقون في حفظ كتاب الله تعالى، مؤكداً على أن هذه هي الرسالة الحقيقية للأزهر الشريف.

كما تفقد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي الاختبارات الشهرية لشهر لمارس بمعهد مجمع مدينة نصر النموذجي، ورافقه خلال الزيارة الشيخ/ أبواليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن.

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على حرص القطاع على غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبنائه منذ الصغر، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن مساعٍ كثيرة يقوم بها القطاع لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن المسابقة تُعدّ فرصةً طيبةً لتنمية قدرات الأطفال وتشجيعهم على حفظ كتاب الله تعالى، مؤكداً على أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والمعرفة وحارساً للقرآن الكريم.

وتُعدّ مسابقة الأزهري الصغير أحد أهم الفعاليات التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك إيماناً منه بأهمية غرس حب القرآن الكريم في نفوس الأجيال الناشئة.

وقد حققت المسابقة نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث شارك فيها عشرات الآلاف من الأطفال من مختلف أنحاء مصر.

ويحصل الفائزون في المسابقة على جوائز قيّمة، تقديراً لجهودهم في حفظ كتاب الله تعالى.