قيادات جامعة الأزهر وطلاب 25 دولة يجتمعون في حفل الإفطار السنوي.. صور

شارك قيادات جامعة الأزهر، وطلاب 25 دولة من الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظَّمه الدكتور حمدي طه، الأستاذ بجامعة الأزهر.

حضر حفل الإفطار السنوي، الدكتور سلامة دواد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كما شارك في الإفطار الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وشارك في حفل الإفطار السنوي، الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام، والدكتور غانم السعيد، عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق، والدكتور صابر عبدالدايم، عميد كلية اللغة العربية الزقازيق الأسبق، والدكتور جمال عبد الحي النجار - أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر.

كما شارك في الحفل، عدد من خريجي كلية الإعلام جامعة الأزهر، والذين يعملون في كبرى المؤسسات الإعلامية في مصر يتحدثون باسم الأزهر ويرفعون رايته عالية.

ضمت الوفود ممثلي دول (فلسطين، الهند، موريتانيا، سريلانكا، جيبوتي، أفغانستان، ليبيا، اليمن، إندونيسيا، بنغلاديش، الصومال، نيجيريا، بوروندي، السودان، ماليزيا، غينيا، غينيا كوناكري، توجو، بنين، كازاخستان، أوزباكستان، تايلاند، العراق، الكاميرون، تشاد، جزر هايتي).

حفل الإفطار السنوي لخريجي إعلام الأزهر

حفل الإفطار السنوي لخريجي إعلام الأزهر

حفل الإفطار السنوي لخريجي إعلام الأزهر

حفل الإفطار السنوي لخريجي إعلام الأزهر

حفل الإفطار السنوي لخريجي إعلام الأزهر

حفل الإفطار السنوي لخريجي إعلام الأزهر

حفل الإفطار السنوي لخريجي إعلام الأزهر