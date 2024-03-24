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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفعه من أعلى السلم.. براءة سوداني من إنهاء حياة خاله ببولاق الدكرور

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة شاب سوداني من تهمة قتل خاله ببولاق الدكرور.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "هشام. أ"، 19 سنة، سوداني الجنسية، لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه ضرب خاله حتى الموت، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 10209 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

 

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وجاء في أمر إحالة أن المتهم قتل خاله المجني عليه "طلال. ع" مع سبق الإصرار والترصد، بأن دفعه من أعلى سلم فسقط على رأسه.

وكشف أمر الإحالة، أن المجني عليه كان في جلسة سكر مع صديق له واصطحبه مغيب العقل إلى شقة المتهم ليبيت لديهم.

براءة سوداني قتل خاله بولاق الدكرور محكمة جنايات جنوب الجيزة النيابة العامة

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