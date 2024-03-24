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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

السيارة النقل المحترقة
السيارة النقل المحترقة واسفلها الملاكي

رصد مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في سيارتين بعد دهس سيارة نقل لاخرى ملاكي اسفلها اعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية. 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مصرع شخصين في اشتعال النيران بسيارتين نقل وملاكي اعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية هما قائدي السيارتين.

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ضحيتان في حريق سيارتي دائري المريوطية.. سيدة دخلت بسيارتها أسفل النقل..فيديو

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انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

وتبين أن سيدة كانت تقود السيارة الملاكي واختلت عجلة القيادة بيدها ،لتعبر للجهة الأخرى من الطريق وتصطدم بالسيارة النقل التي دهستها أسفلها ما أدى لانشطارها نصفين. 

 

https://youtube.com/shorts/zTSBvkgCi1o

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة نقل مع ملاكي واشتعال النيران بداخلهما، ووجود أشخاص متفحمين داخل السيارتين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

 وتبين من الفحص أن التصادم أدى لدخول السيارة الملاكي أسفل السيارة النقل وانشطارها لنصفين وادى اشتعال النيران لتفحم مستقليها بينما يتم فحص موقف سائق السيارة النقل وبيان نجاته من عدمه.

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