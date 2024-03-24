بسبب خلافات مع أسرته.. إحالة قاتـ.لة رضيع الجيزة إلى فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات أول أكتوبر في الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، إحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامها بقتل رضيع بسبب خلافات بينها وبين أسرة المجني عليه، وحددت جلسة 29 أبريل للنطق بالحكم.

إحالة أوراق قاتلة رضيع الجيزة للمفتي

حيث اتهمت النيابة العامة في الجيزة، المتهمة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلي أكتوبر، بقتل الطفل الرضيع المجني عليه ص ي البالغ من العمر شهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة بينها وبين أسرتها، حيث قامت بإنهاء حياة الرضيع وعقدت العزم على إزهاق روحه.

وأحالت النيابة العامة في الجيزة، المتهمة س ع 27 عاما ربة منزل، لأنها في غضون عام 2023 بدائرة قسم أول أكتوبر، قتلت المجني عليه البالغ من العمر شهرين عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلافات سابقة بينها وبين أسرته، حيث عقدت العزم على قتل الطفل وأعدت مخططا لذلك كما أعدت سلاحا لتنفيذ جريمتها بواسطة غطاء رأس.

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتهمة انتظرت الفرصة وخلال نوم المجني عليه ووالدته مستغرقين في سبات ضمت الطفل المجني عليه لجسدخا لتطوق عنقه بغطاء الرأس الذي كان بحوزتها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وعقب ذلك قامت باصطحاب والدته إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه.