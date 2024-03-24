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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 3 فتيات.. عصابة تخطف طبيبا من الجيزة إلى المحلة لسرقته.. تفاصيل

احتجاز شخص
احتجاز شخص

جريمة مثيرة شهدتها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث اختطفت عصابة مكونة من 10 متهمين بينهم 3 فتيات، طبيب وعضو منتدب لإحدى شركات التحاليل الطبية، لسرقته والاستيلاء على ما لديه من مبالغ وكروت بنكية.

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القصة الكاملة لـ عصابة الجيزة

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر الكلية في الجيزة، تفاصيل القضية التي حملت رقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، حيث أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية كلا من مدرب كمال أجسام وربة منزل وصاحب محل هواتف وعاطل وسائق وحارس وربة منزل ونقاش وطالبة لاتهامهم بخطف المجني عليه - طبيب - بالتحايل والإكراه.

وخلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أكتوبر الكلية في الجيزة، قرر المجني عليه أنه على أثر صداقته بالمتهم الأول مدرب كمال الأجسام، اصطحبه بسيارته - مرسيدس - إلى محل تواجد باقي المتهمين وما أن ادركوه بعصبتهم حتى قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين اياه بواسطة السلاح الأبيض لإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة بشتيل في الجيزة حتى تمكنوا من إبعاده وشل مقاومته وسلب إرادته والاستيلاء على ما لديه من أموال وكروت بنكية، ثم قاموا بنقله إلى وحدة أخرى بدائرة طنطا ثان، وظل أسيرهم حتى أطلقت الشرطة سراحهم.

واتهمت النيابة العامة في الجيزة 10 متهمين لأنهم في سبتمبر 2023 بدوائر أول اكتوبر وأوسيم وثان طنطا، خطفوا بالتحايل والإكراه عمر حاتم إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن المتهم بأنه ميسور الحال حيث اقام وباقي المتهمين عصابة واتفقوا على خطف المجني عليه ووضعوا مخططا محكما بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار فيما بينهم مستغلين الليل ساترا لهم وبدؤه باصطحاب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام.

وقالت النيابة أنه ما أن ادركوا المجني عليه حتى قاموا بنقله بواسطة مركبة ومركبات أخرى مهددين اياه بواسطة السلاح لإحدى الوحدات السكنية محل تواجد المتهمين من الثامن إلى العاشر والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية في قسم ثان المحلة وتمكنوا من اقصاءه عن أعين ذويه، وحجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وعقب ذلك تناوبوا عليه ومنعوه من المغادرة، وسرقوا المبالغ للمالية والمنقولات المملوكة له وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

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