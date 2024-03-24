رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال سحب صرف الأمطار من الشوارع والأحياء

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عددا من شوارع مدينة رشيد، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات وسيارات الشركة، كما تفقد جميع روافع ومحطات المدينة والتأكد على جاهزيتها.

وأشاد نشأت، خلال الجولة بمدينة رشيد بجهود العاملين بالشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرارهم في مواقع عملهم على مدار اليوم في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها محافظة البحيرة.

وشهد أعمال سحب مياه الأمطار بجميع شوارع وأحياء المدينة، وتفقد رافع المحطة والرافع الاضافي ومحطة مياه الجديه ومحطة معالجة صرف صحي رشيد ومحطة مياه ادفينا للاطمئنان على سير العمل.

وأضاف نشأت، أن المحافظة شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ فجر اليوم حيث اعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على المدن الساحلية بالمحافظة خلال هذه الأيام.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وجميع الروافع ومحطات الصرف الصحي مسبقاً بجميع فروع الشركة على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وقال نشأت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالشركة وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بالمحافظة ومع رؤساء الشبكات والفروع والمحطات على مستوى مراكز المحافظة.

وتابع، أن جميع أفرع الشركة قامت بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً للخطة الموضوعه مسبقا حسب خطة الطوارئ.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين حسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد. ونهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى.

وأكد نشأت، أن العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة يبذلون جهودا غير عادية أثناء هذه النوة من أمس الي الان ويواصلون العمل بكل جهد وكفاح وبكل وطنية ويتواجدون في جميع الشوارع والميادين في ظل هذه الاجواء القاسية.. حيث شهدت معظم مركز ومدن المحافظة من أمس الي اليوم امطارا متوسطة الى خفيفة.