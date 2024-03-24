عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال سحب صرف الأمطار من الشوارع والأحياء

صدى البلد

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عددا من شوارع مدينة رشيد، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات وسيارات الشركة، كما تفقد جميع روافع ومحطات المدينة والتأكد على جاهزيتها.

وأشاد نشأت، خلال الجولة بمدينة رشيد بجهود العاملين بالشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرارهم في مواقع عملهم على مدار اليوم في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها محافظة البحيرة.

وشهد أعمال سحب مياه الأمطار بجميع شوارع وأحياء المدينة، وتفقد رافع المحطة والرافع الاضافي ومحطة مياه الجديه ومحطة معالجة صرف صحي رشيد ومحطة مياه ادفينا للاطمئنان على سير العمل.

وأضاف نشأت، أن المحافظة شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ فجر اليوم حيث اعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على المدن الساحلية بالمحافظة خلال هذه الأيام.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وجميع الروافع ومحطات الصرف الصحي مسبقاً بجميع فروع الشركة على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وقال نشأت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالشركة وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بالمحافظة ومع رؤساء الشبكات والفروع والمحطات على مستوى مراكز المحافظة.

وتابع، أن جميع أفرع الشركة قامت بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً للخطة الموضوعه مسبقا حسب خطة الطوارئ.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين حسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد. ونهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى.

وأكد نشأت، أن العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة يبذلون جهودا غير عادية أثناء هذه النوة من أمس الي الان ويواصلون العمل بكل جهد وكفاح وبكل وطنية ويتواجدون في جميع الشوارع والميادين في ظل هذه الاجواء القاسية.. حيث شهدت معظم مركز ومدن المحافظة من أمس الي اليوم امطارا متوسطة الى خفيفة.

المهندس محمد سعيد نشأت العاملين بالشركة الظروف الجوية الصعبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

القصير: آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية

بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الدواء في مصر

الأيام الحلوة بتمر بسرعة.. نهال طايل توجه رسالة مؤثرة مع قرب نهاية رمضان

داخل حقيبة مسافرة.. تأخر إقلاع طائرة في موسكو بسبب قنبلة

كهربا يفجر مفاجأة: كنت أنوي المماطلة في دفع غرامة الزمالك حتى الاعتزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب زيت وبدون سمنة.. طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

شاهد.. أرخص سيارة من تسلا.. لن تصدق امكانياتها

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

فيديو

تنتظر الإعلان الرسمي.. هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ