بالتعاون مع مصر.. الإمارات تنفذ إنزالا جويا للمساعدات على قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الثالث عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 510 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.