لقاء شيخ الأزهر وأمين عام الأمم المتحدة بالقاهرة | صور

نشر حساب الأمم المتحدة على موقع "إكس" صورا للقاء فضيلة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في القاهرة.

وقال حساب الأمم المتحدة: "أمين عام الأمم المتحدة أجرى زيارة مهمة تضامنية خلال شهر رمضان المبارك، حيث اختار هذا العام التوجه لمعبر رفح الحدودي مع غزة، لتسليط الضوء على محنة الفلسطينيين والعقبات أمام تخفيف معاناتهم".

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأحد، أن تقديم المساعدات اللازمة إلى غزة المهددة بالمجاعة “يتطلب من إسرائيل إزالة العقبات والاختناقات المتبقية أمام الإغاثة”.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف جوتيرتش من القاهرة، أن الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى "طوفان من المساعدات"، لافتًا إلى أن الطريقة الوحيدة الفعالة لنقل البضائع الثقيلة إلى القطاع المحاصر هي عن طريق البر.

وكرر دعوته إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة للتخفيف من “محنة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأكد جوتيرتش أن العالم كله يدرك أن الوقت قد حان لإسكات الأسلحة وضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.