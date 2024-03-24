عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنغام تروي ذكرياتها مع الأمومة.. وأصالة: قلبي مكسور على بنتي

انغام
انغام

روت الفنانة أنغام للمطربة أصالة قصتها مع الأمومة خاصة مع إنجاب ابنها الأول عمر وذلك حلال برنامج بودكاست مع الاعلامى عمرو أديب.

وقالت أنغام: "لما خلفت ابني عمر كنت مستمتعة بشكل غير عادي وما كنتش بسمح لحد يشيله ولا يعمل له أي حاجة أنا اللي كنت بعمل كل شيء له".

بينما قالت أصالة : صرت زعلانة على شامية بنتي اللي اتغيرت حياتها بشكل كامل من بنوتة بتدرس وتعمل دكتوراة وعايشة الدنيا لأم لطفل ومكرسة حياتها للطفل وتصحى 5 مرات بالليل وتعبانة، أنا قلبي مكسور على بنتي.

وردت أنغام على تعليق أصالة قائلة :لا حرام ينكسر قلبك على بنتك يا أصالة خليها تستمتع وتنبسط مع بنتها وبكرة تكبر وتشوفي حفيدتك عروسة جميلة، أنا كنت عايشة حياتها لما أنجبت ابني عمر.

قررت الفنانة أصالة أن تستغل الفرصة فى تواجدها مع الفنانة أنغام فى برنامج بودكاست مع الإعلامي عمرو أديب لتوجه لها رسالة تعتذر فيها مجددا بعد الخلاف الذى نشب بينهما.

وقالت أصالة : نغومة مش بس موهبتها اللي خلتها ثابتة وموجودة ودائما بتصاعد، هي مش عايشة على التاريخ اللي عملته هي دايما عندها جديد وسبب وجودها التزامها، إحنا انقطعنا عن بعض لكن الود والمحبة والاحترام اللي عندي ليكي منقطعش ولا لحظة، أنا بحترمك وبحترم موهبتك وفخورة إني أنا وإنتي مغنيات بفتخر بيكي وبمسيرتك، عمري ما قلت عنك إلا الكلام الحلو لأنك تستحقيه إنتي صفاتك كلها حلوة وأم عظيمة وملتزمة وصديقة رائعة وأنا إذا بدر مني شيء سابق كان بدر مني تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي كنت مش مرتاحه وعادي زعلت صديقتي، حقك عليا صداقتنا بتعنيلي كتير، بحبك وبحترمك كتير.

بينما ردت أنغام على أصالة قائلة : أصالة شخصية تيجي مرة واحدة أنا أعرفها كويس من زمان وإحنا كنا قريبين وأصحاب أوي وحاسين ببعض لأننا متقاربين في السن وظروفنا فيها شبه، ابتدينا أطفال وتقريبا معشناش طفولتنا وتحملنا مسئوليات بسرعة أوي في كل حاجة، أنا أقدر أحس بيها وهي تحس بيا، أنا تقديري ليها كفنانة عمري ما شفتها إلا عظيمة هي مغنية جت وهتيجي مرة في الزمن، صوت وأداء وشخصية على المسرح ملهاش شبه، مقومات فنية تيجي مرة واحدة في العالم.

وأوضحت أنغام : لما أنا زعلت منها الزعل كان كبير من كتر ما كنت بحبها، إنت ممكن تزعل من أي حد لكن ميفرقش معاك، لكن لما يبقى حد إنت حاطه في مكانة ومحافظ عليها جدا ويزعلك الزعل بيبقى كبير، تحس أن حد غدر بيك، إحنا المفترض المتعارف عليه إننا نكون بنغير من بعض لكن إحنا عرفنا نبقى أصحاب بنروح بيوت بعض وناكل ونشرب ونهزر، فلما حد زي دا يخبطك خبطة إنت مش مستنيها منه خالص، الزعل كان على قد المحبة.. وأصالة مش شخصية سهلة وعقلانية ومجنونة في نفس الوقت، الغلاوة والاحترام دا الأهم عندي إحنا شايفين بعض باحترام شديد حتى وإحنا زعلانين أنا كنت بكن ليها كل احترام دا مبيتهزش".

وكان تم الصلح من قبل بين أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة فى السعودية. 

الإعلامي عمرو أديب الفنانة انغام الفنانة اصالة أنغام أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

جودر وكوبرا وفراولة.. منافسات قوية في مسلسلات النصف الثاني من رمضان

محمد العمروسى يدخل المستشفى لإجراء قسطرة فى القلب.. تفاصيل

فى عمر 51 عاما.. فنانة شهيرة تنجب مولودها الثانى.. ماذا قالت؟

شريف سلامة: مشهد زيارة قبر مصطفى درويش بمسلسل كامل العدد + 1 صعب

سمية الخشاب: شخصية غالية فى مسلسل بـ100 راجل لا تشبهني في شيء

نفس مصير مودة الأدهم.. أعلى نسبة مشاهدة يثير الجدل بعد القبض على بطلته

«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 13.. طلب غريب من سما إبراهيم لسمية الخشاب

ترشيحاتنا

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين بالقطاع العام والخاص بقرار رسمي|اعرف موعد التطبيق

الحكومة تستعرض موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

خدها غرفة نومه| تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه

بينهم 3 فتيات|قرار عاجل بشأن المتهمين بخطف شاب وسرقته بالإكراه.. ما القصة؟

الحكومة تبدأ إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

أنشطة ثقافية ولقاءات توعوية للإرتقاء بالوعى خلال ندوات قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

روجينا: بحس بكل قضايا الستات وأشرف زكي سندي.. دخلت قبر حقيقي من أجل تصوير مسلسل سر إلهي| حوار

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ