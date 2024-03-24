عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف عن علاقة ارتجاع المريء بالذبحة الصدرية.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

 كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن علاقة ارتجاع المريء بالذبحة الصدرية.

txt

حسام موافي: تناول العلاج من دون استشارة الطبيب أمر خطير وممنوع.. فيديو

txt

يسبب أمراضا خطيرة.. حسام موافي يحذر من الشبع خلال الطعام.. فيديو

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "آلام الذبحة الصدرية لا يشترط لها أنها تأتي في المعدة فقط، لكن يمكن أن تأتي في الظهر أو في الكتف".

وأضاف: "آلام الذبحة الصدرية كثيرا ما تأتي أعلى البطن، لذا يوجد عدد من الدكاترة يحددونها على أنها ارتجاع في المريء ، ولا يعلمون أنها تأتي في المعدة وتسمع في الرئة".

واسترسل: "خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد"، مضيفا: "من السهل أن يُصاب الشخص بجلطة وريد في القدم الثابتة غير المتحركة، حيث يكون لها مسيلات دم لعدم إحداث جلطة في المخ".

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "أنصح من يشعر بآلام الذبحة الصدرية أن يذهب إلى دكتور قلب متخصص"، محذرا من التشخيص الخاطئ لآلام الذبحة الصدرية، قائلاً: فيه دكاترة كتير تعتقد انه ارتجاع مريء.

 

حسام موافي ارتجاع المريء أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أستاذ طب الحالات الحرجة الذبحة الصدرية برنامج رب زدني علما الحالات الحرجة بقصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

ترشيحاتنا

دعاء النصف من رمضان.. 10 أدعية تنجيك من الكرب

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

3 مصابين.. معاكسة فتاة تتسبب في معركة شوارع بـ أبو النمرس

أخطر 48 ساعة على روسيا وبوتين| تفاصيل مذ.بحة كروكوس.. وحكاية الـ 11 معتقلا ومن يقف ورائهم

حاكم دارفور وقواته يتجهون إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش السوداني |فيديو

جراج مدينة نصر المحترق.. مفاجأة مثيرة في أقوال شهود العيان.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

كولر في مأزق.. كيف يفكر مدرب الأهلي لتعويض إمام عاشور قبل مواجهة سيمبا والزمالك

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ