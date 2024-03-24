حسام موافي يكشف عن علاقة ارتجاع المريء بالذبحة الصدرية.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن علاقة ارتجاع المريء بالذبحة الصدرية.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "آلام الذبحة الصدرية لا يشترط لها أنها تأتي في المعدة فقط، لكن يمكن أن تأتي في الظهر أو في الكتف".

وأضاف: "آلام الذبحة الصدرية كثيرا ما تأتي أعلى البطن، لذا يوجد عدد من الدكاترة يحددونها على أنها ارتجاع في المريء ، ولا يعلمون أنها تأتي في المعدة وتسمع في الرئة".

واسترسل: "خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد"، مضيفا: "من السهل أن يُصاب الشخص بجلطة وريد في القدم الثابتة غير المتحركة، حيث يكون لها مسيلات دم لعدم إحداث جلطة في المخ".

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "أنصح من يشعر بآلام الذبحة الصدرية أن يذهب إلى دكتور قلب متخصص"، محذرا من التشخيص الخاطئ لآلام الذبحة الصدرية، قائلاً: فيه دكاترة كتير تعتقد انه ارتجاع مريء.