حسام موافي: تناول العلاج من دون استشارة الطبيب أمر خطير وممنوع.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من تناول العلاج من دون استشارة الطبيب.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تناول العلاج من دون استشارة الطبيب أمر خطير وممنوع تماما".

وشدد على ضرورة المتابعة مع الطبيب للوقوف على "زنة الرأس" وتعني الصداع وهي نفسية، موضحا: "هناك نوعا من الصداع يكون مصدره الضغط ويكون ذلك مصحوبا بألم أسفل الرأس".

وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من الصداع يأتي للمريض حينما يعلم أنه أصيب بالضغط وهو صداع نفسي، ويعد هذا النوع أخطر أنواع الصداع، مضيفا: "خلي بالك من أي أدوية أنت قررت تأخذها دون استشارة الطبيب".