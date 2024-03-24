يسبب أمراضا خطيرة.. حسام موافي يحذر من الشبع خلال الطعام.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الشبع خلال الطعام، لافتا: "الله ورسوله وضعوا للطعام قيودا في القرآن والسنة".

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "النبي صلى الله عليه وسلم قال "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع"، محذرا من الشبع لدى الإنسان عبر ملء المعدة أو التنبيه من قبل مركز المخ.

وأضاف: "حذر القرآن من الشبع في مواطن كثيرا؛ لأن تنظيم شهوة الأكل ستسبب مشكلات منها السمنة، الضغط، السكر، الكوليسترول"، معقبا: "لو أكلت 4 ملاعق أرز حلال، لكن لو أكلت حلة أرز حرام".

