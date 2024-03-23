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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أساس خلايا الإنسان.. حسام موافي: النواة تحمل جميع الصفات الوراثية

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، عن مصطلح الوراثة بين الأب والأبناء.

 

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وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حالات كثيرة نلاقي  أبناء شبه الآباء في كل شيء ".

 

وأضاف حسام موافي:" في بداية الأمر الحيوان المنوي للرجل يقابل البويضة  ويبدأ تكوين الجنين   وتبدأ الخلايا تنقسم لتكوين الإنسان ".

 

وتابع حسام موافي:" أساس الخلية هي النواة التي تحمل جميع الصفات الوراثية ".

 

وأكمل حسام موافي:" النواة تنقسم عندما تنقسم الخلية لتكوين الإنسان وعندما تنقسم الخلية يتضاعف الـ dna"، مضيفا:" الله يقوم بإعطاء الإنسان صفات الأب أو الام أو الخال من خلال انقسام النواة والخلايا ".

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