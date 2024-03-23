أساس خلايا الإنسان.. حسام موافي: النواة تحمل جميع الصفات الوراثية

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، عن مصطلح الوراثة بين الأب والأبناء.

وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حالات كثيرة نلاقي أبناء شبه الآباء في كل شيء ".

وأضاف حسام موافي:" في بداية الأمر الحيوان المنوي للرجل يقابل البويضة ويبدأ تكوين الجنين وتبدأ الخلايا تنقسم لتكوين الإنسان ".

وتابع حسام موافي:" أساس الخلية هي النواة التي تحمل جميع الصفات الوراثية ".

وأكمل حسام موافي:" النواة تنقسم عندما تنقسم الخلية لتكوين الإنسان وعندما تنقسم الخلية يتضاعف الـ dna"، مضيفا:" الله يقوم بإعطاء الإنسان صفات الأب أو الام أو الخال من خلال انقسام النواة والخلايا ".