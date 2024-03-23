لو ابنك مصاب بسمنة مفرطة.. نصيحة من حسام موافي للوالدين

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، من خطورة السمنة المفرطة للأطفال خاصة في سن مبكرة.

قال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السمنة المفرطة لدى الأطفال صغيري السن ليست حالة طبيعية ويجب أن يتوجه الأباء والأمهات إلى الطبيب في حالة إصابة الطفل بالسمنة المفرطة ".

أضاف حسام موافي:" في حالة إصابة الطفل بالسمنة المفرطة يجب استشارة طبيب وعدم الكاتفاء بالنظام الغذائي الصحي فقط وذلك للتعرف على أسباب السمنة المفرطة".

تابع حسام موافي:" كل ما خرج من الأرض خالي من الكوريسترول مثل الفواكهة والخضروات وكل ما يسير على الأرض ممتلئ بالكوريسترول مثل اللحوم والدواجن ".