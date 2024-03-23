جرثومة معدة أو فيروس A .. حسام موافي يحذر من تناول الطعام خارج المنزل

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، من خطورة تناول الطعام بكثرة خارج المنزل.

قال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل ما خرج من الأرض خالي من الكوليسترول مثل الفواكه والخضروات وكل ما يسير على الأرض ممتلئ بالكوليسترول مثل اللحوم والدواجن ".

أضاف حسام موافي:" الأكل خارج المنزل غير صحي وقد يتسبب في الإصابة بجرثومة المعدة أو فيروس A".

تابع حسام موافي::" نحذر يوميا من تناول الطعام خارج المنزل والسعرات الحرارية في الطعام خارج المنزل مرتفعة وهو طعام ممتلئ بالكوليسترول ".

أكمل حسام موافي:" على الأم والأب منع الأبناء من تناول الطعام خارج المنزل".