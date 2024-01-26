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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. طبيب يفجر مفاجأة لعلاج جرثومة المعدة

صدى البلد

يعاني الكثير من جرثومة المعدة والتي يصاب بها الكثير  ويقول الدكتور عادل ناجح اخصائي الباطنة ان الرمان   يساعد  بصورة كبيرة فى علاج جرثومة المعدة من خلال الوصفة التالية :

ملعقتين قشر رمان مطحون + ملعقتين زنجبيل مطحون + ملعقة كركم + يتم خلط المكونات مع اضافة عسل لابيض
يتم اخذ ملعقة واحدة من الخليط على الريق يوميا لمدو اسبوعين ولا تتناول اى شىء لمدة ساعة من تناول الخليط , يمكن استخدام الوصفة لمدة شهرين فى حالة عدم وجود تحسن خلال اسبوعين

 

علاج جرثومة المعدة والعسل : قم باضافة مقدارين متساويين من العسل والماء واشرب هذا الخليط صباحا ومساءا
 

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