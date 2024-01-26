بدون أدوية.. طبيب يفجر مفاجأة لعلاج جرثومة المعدة

يعاني الكثير من جرثومة المعدة والتي يصاب بها الكثير ويقول الدكتور عادل ناجح اخصائي الباطنة ان الرمان يساعد بصورة كبيرة فى علاج جرثومة المعدة من خلال الوصفة التالية :

ملعقتين قشر رمان مطحون + ملعقتين زنجبيل مطحون + ملعقة كركم + يتم خلط المكونات مع اضافة عسل لابيض

يتم اخذ ملعقة واحدة من الخليط على الريق يوميا لمدو اسبوعين ولا تتناول اى شىء لمدة ساعة من تناول الخليط , يمكن استخدام الوصفة لمدة شهرين فى حالة عدم وجود تحسن خلال اسبوعين

علاج جرثومة المعدة والعسل : قم باضافة مقدارين متساويين من العسل والماء واشرب هذا الخليط صباحا ومساءا

