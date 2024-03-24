حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن مرض الصداع.



وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مرض الصداع يعد عرضا من أعراض الضغط".

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك نوعا من الصداع يكون مصدره الضغط ويكون ذلك مصحوبا بألم أسفل الرأس.

وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من الصداع يأتي للمريض حينما يعلم أنه أصيب بالضغط وهو صداع نفسي، ويعد هذا النوع أخطر أنواع الصداع.