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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إمدادات الصليب الأحمر متوقفة منذ 3 شهور.. تفاصيل الأوضاع في مستشفيات غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

كشفت حكومة غزة، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 150 في محيط مجمع الشفاء.

وأضافت حكومة غزة أن الجيش الإسرائيلي أعدم حتى الآن 3 أطباء و4 ممرضين في مجمع الشفاء.

كما أشارت إلى أن هناك 2000 من المرضى والمصابين والنازحين والأطقم الطبية ما زالوا داخل مجمع الشفاء.

وفي سياق اخر، قال مدير الإمداد بالدفاع المدني غزة، إن "منظمة الصليب الأحمر الدولي لم تمدنا بأي شي منذ 3 شهور".

وتابع: "نحتاج إلى الوقود ومواد أخرى لمواصلة عمليات الدفاع المدني".

وأكد أن "كثير من الاحتياجات وعدنا بها الصليب الأحمر لكن لم يصلنا شيء حتى الآن".

وفي آخر التحديثات بخصوص مستشفى الأمل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم اخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك باتجاه منطقة المواصي غرب خانيونس.

وأوضح أنه الطواقم الخاصة تبقى حاليا بالمستشفى بالاضافة الى 9 مرضى و 10 مرافقيهم، واسرة نازحة لديهم أطفال ذوو حالات خاصة.

وشدد على أن هناك حاجة لإخلاء المرضى والجرحى بالاضافة الى جثماني الشهيدين الزميل أمير أبو عيشة، وجريح كان يُعالج في المستشفى، استشهد اليوم عقب اصابته بالرأس.

وأضاف أن آليات الاحتلال تحاصر جميع مداخل المستشفى بالكامل ويُمنع تحرك أي أحد من الطواقم المتواجدة حاليا في المستشفى من التحرك خارجه.

كما وصف مدير التمريض بالمستشفى الأوروبي الوضع في المستشفى الأوروبي بأنه "كارثي".

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