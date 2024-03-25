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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نسمة محجوب
نسمة محجوب

شاركت الفنانة نسمة محجوب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

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وأطلت نسمة محجوب، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأصفر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسمة محجوب في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت نسمة محجوب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

وإليكم صور نسمة محجوب 

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