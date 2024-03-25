إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الإعلامية سمر يسري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت سمر يسري، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح مع بالطو طويل وأنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سمر يسري، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت سمر يسري، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها.

وإليكم صور سمر يسري