عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

سمر يسري
سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

قفطان أنيق.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بإطلالة محتشمة

txt

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

وتألقت سمر يسري، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح مع بالطو طويل وأنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سمر يسري، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت سمر يسري، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

وإليكم صور سمر يسري

سمر سمر يسري صور سمر يسري اطلالات سمر يسري أخبار سمر يسرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

موضوعات متعلقة

تسريحة شعر غريبة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان جريء.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

قفطان أنيق.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بإطلالة محتشمة

بعد نقله للمستشفى.. معلومات صادمة عن مرض الفنان محمد العمروسي

رفقة والدتها.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ترشيحاتنا

دعاء آخر ساعة في النصف من رمضان.. بـ8 كلمات يجبرك الله جبرا عجيبا

أبو الدهب: منتخب مصر ظهر بروح جديدة أمام نيوزيلندا

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ليلة القدر من أعظم الليالي

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

روسيا تحذر من استمرار استخدام القوات الأوكرانية الأسلحة الكيميائية في الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ