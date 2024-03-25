بوت غريب.. عبير صبري تثير الجدل بملابسها من أحدث ظهور

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت عبير صبري، مرتديه بنطال باللون البيج مع توب باللون الأبيض، ونسقت معهم قفطانا ملونا ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما انتعلت بوت طويل بتصميم غريب لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري في المكياج على الألوان الناعمة للعيون التي تبرز جمالها مع اختيار اللون البينك اللامع للشفاه.

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور عبير صبري