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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة البارالمبية تُكرم فاطمة عمر في حضور رئيس الاتحاد الدولي

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية المصرية

حرصت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على تكريم أسطورة رفع الأثقال البارالمبي فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر المعتزلة حديثا بعد مسيرة تاريخية ناجحة.

جاء تكريم فاطمة عمر في شرم الشيخ على هامش تنظيم مصر لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2024، بحضور جورج مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وشعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي بالأسطورة فاطمة عمر ومسيرتها الناجحة، ووصفها بأنها نموذج مشرف للاعبي رفع الأثقال البارالمبي على مستوى العالم.

وتوجهت فاطمة عمر بالشكر إلى اللجنة البارالمبية المصرية، وإلى رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، مؤكدة أنها لن تبتعد عن رياضة رفع الأثقال بعد اعتزالها اللعب، وستواصل العمل في جانب جديد من حياتها مع رفع الأثقال.

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