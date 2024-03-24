الناقدة ماجدة موريس: مي عمر مختلفة في نعمة الأفوكاتو

أشادت الناقدة ماجدة موريس بآداء الفنانة مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2024.

وقالت الناقدة ماجدة موريس إنها أعجبت بأداء مي عمر في العمل، موضحة:" واخدة منطقة تانية غير اللي اتعودنا عليها وباينة إنها مختلفة".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

قصة نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضي مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودي مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعى.