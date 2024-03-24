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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمسية للمنشد علي الهلباوي بجزويت الإسكندرية.. الثلاثاء

مركز الجزويت الثقافي
مركز الجزويت الثقافي

ينظم مركز الجزويت الثقافي، بعد غد الثلاثاء، أمسية روحانية للمنشد علي الهلباوي، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.

يتضمن برنامج الأمسية باقة متنوعة من أجمل الموشحات الدينية والابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور، إلى جانب مجموعة متنوعة من أغنيات الطرب الأصيل، من بينها (السلام عليك، رسالة، يارب، نسيم الوصل، ومن غيرك في قلبي).

بدأ المنشد على الهلباوي مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، وأصدر ألبوما خاصا يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد الديني، وقدم العديد من الحفلات الفنية بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، حيث نجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.
تقام الأمسية ضمن فعاليات برنامج "ليالٍ سمحة في الجزويت" الذي يضم 15 فعالية ثقافية وفنية أعدت للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة ثقافية غير هادفة للربح، تأسست عام 1954 داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية الهادفة إلى تعزيز التكوين الإنساني وتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

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