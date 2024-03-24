مسؤول إسرائيلي: تل أبيب مستعدة لـ تنازلات كبيرة من أجل استعادة الرهائن

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن تل أبيب مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة الرهائن المحتجزين في غزة

كشفت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال وافقت مفاوضات الدوحة على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني من بينهم 100 يقضون أحكاما مؤبدة مقابل 40 رهينة إسرائيلي.

وسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على مفاوضات التهدئة في قطر، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله:" وافقنا على اقتراح أمريكي بحل وسط مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الصفقة وننتظر ردًّا من الحركة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير : " يمكن التوصل إلى حل في ما يتعلق بشمال قطاع غزة وهناك تقديرات في تل أبيب بأن يصل رد حماس خلال 48 ساعة".