بابا جه 14.. ولاء تساند هشام في عمله كـ أب للإيجار

عرضت اليوم الحلقة 14 من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث.

شهدت أحداث الحلقة انتشار فيديو لهشام على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث مع نيللي العروسة في الحلقة السابقة حيث كان يؤدي دور والدها وأثار الفيديو حزن هشام.

حاولت ولاء تهدئة هشام وأخبرته أنه يجب أن يستمر في عمله، لأن ما يقدمه هو طلب مهم ومحبوب من الجمهور.



وبالفعل، زاد الاقبال على هشام كأب للايجار وأصبح معروفًا بين الناس، حيث توالت طلبات التصوير لديه.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس .

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.