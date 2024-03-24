هاريس تحذر إسرائيل من عواقب أمريكية حال تنفيذها عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إسرائيل من أنها قد تواجه عواقب أمريكية إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها بالقيام بعملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية.

وقالت هاريس - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد- إن واشنطن أوضحت لإسرائيل بكل الطرق، وفي محادثات عدة أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح سيكون خطأ كبير.

وشددت على أن الولايات المتحدة مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في غزة من الأولويات.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة بأن عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، كما أكدت أن الشعب الإسرائيلي والفلسطينيين يحق لهم الحصول على قدر متساو من الأمن والكرامة.