برلمانية تكشف تفاصيل طلب إحاطة بعد قرار وزير الصحة الأخير

كشفت النائب راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل طلب احاطة بعد قرار وزير الصحة بصرف دواء واحد بالمجان.

وأوضحت راوية مختار، خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مسا اليوم الأحد، أنه قرار وزير الصحة والسكان رقم 93 لسنة 2024 والآثار المترتبة عليه، باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

وتابعت النائب راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا قرار خاطئ في وقت عصيب، خاصة في ذلك الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار جميع أنواع العلاجات والأدوية سواء المصرية أو المستوردة.

واكمل أن هذا القرار سيتسبب فى إضافة معاناة جديدة على كاهل المواطن غير القادر الذي يعالج بالمنشآت الصحية العامة، لأنه سيضطر لشراء باقى الأدوية على نفقته، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، هذا بالإضافة لما قد يسببه هذا القرار من مشاحنات عديدة بالمنشآت الصحية.