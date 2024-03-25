أخبار التكنولوجيا|الموظف الملياردير.. رئيس مايكروسوفت السابق يصبح سادس أغنى شخص.. ومفاجأة حول أول مريض يزرع رقاقة إيلون ماسك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تبدأ شركات التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية في تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرمان الشركات الروسية من معظم الخدمات التكنولوجية بحلول نهاية الشهر.

كشفت تقارير أن الصين تعمل على تطوير مسيرات عسكرية بدون طيار يمكنها أن تنقسم إلى 6 طائرات للتغلب على دفاعات العدو.

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "Apple" أبل أن نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro سيتم طرحها للبيع في الصين في وقت لاحق من هذا العام.

قدمت شركة "Nvidia" إنفيديا مشروع الروبوت الجديد الخاص بها، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تقول الشركة بأن الروبوت هو نموذج أكثر ذكاء مما يعد خطوة مهمة نحو إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر.

أثار أول مريض بشري يزرع رقاقة شركة Neuralink اهتمامًا واسعًا، حيث استطاع نولاند أربو أن ينجح في القيام بعدد من الأنشطة بعد عملية لزرع الرقاقة في المخ.

بلغت ثروة ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت حوالي 148 مليار دولار، ليصبح سادس أغنى شخص في العالم، حيث يأتي بعد مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس في القائمة.