أخبار التكنولوجيا|الموظف الملياردير.. رئيس مايكروسوفت السابق يصبح سادس أغنى شخص.. ومفاجأة حول أول مريض يزرع رقاقة إيلون ماسك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
مايكروسوفت توقف خدماتها عن الشركات الروسية بحلول نهاية الشهر
تبدأ شركات التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية في تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرمان الشركات الروسية من معظم الخدمات التكنولوجية بحلول نهاية الشهر.
تنقسم لـ 6 طائرات.. تقارير تكشف تطوير الصين لمسيرات عسكرية فائقة التكنولوجيا
كشفت تقارير أن الصين تعمل على تطوير مسيرات عسكرية بدون طيار يمكنها أن تنقسم إلى 6 طائرات للتغلب على دفاعات العدو.
أبل تؤكد إطلاق نظارتها للواقع الافتراضي في الصين بعد تراجع مبيعات آيفون
أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "Apple" أبل أن نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro سيتم طرحها للبيع في الصين في وقت لاحق من هذا العام.
إنفيديا تعلن لأول مرة عن أول روبوتات في العالم بالذكاء الاصطناعي
قدمت شركة "Nvidia" إنفيديا مشروع الروبوت الجديد الخاص بها، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تقول الشركة بأن الروبوت هو نموذج أكثر ذكاء مما يعد خطوة مهمة نحو إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر.
ينشر ويلعب باستخدام عقله.. مفاجأة حول أول مريض يزرع رقاقة إيلون ماسك
أثار أول مريض بشري يزرع رقاقة شركة Neuralink اهتمامًا واسعًا، حيث استطاع نولاند أربو أن ينجح في القيام بعدد من الأنشطة بعد عملية لزرع الرقاقة في المخ.
الموظف الملياردير.. رئيس مايكروسوفت السابق يصبح سادس أغنى شخص في العالم
بلغت ثروة ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت حوالي 148 مليار دولار، ليصبح سادس أغنى شخص في العالم، حيث يأتي بعد مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس في القائمة.