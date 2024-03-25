مايكروسوفت توقف خدماتها عن الشركات الروسية بحلول نهاية الشهر

تبدأ شركات التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية في تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرمان الشركات الروسية من معظم الخدمات التكنولوجية بحلول نهاية الشهر.

ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة حيز التنفيذ نهاية شهر مارس، حيث ستتوقف عدد من الشركات على رأسها مايكروسوفت عن توفير الخدمات السحابية للمؤسسات الروسية.

ولن تتمكن المؤسسات في روسيا من الوصول إلى منتجات مايكروسوفت الأفضل في فئتها بما في ذلك تطبيقات Office 365 وOneDrive وMicrosoft Teams وAzure وSharePoint وVisual Studio وSQL Server، بالإضافة إلى تطبيقات LinkedIn ومجموعات تطوير مشغل الوسائط.

وستظل الخدمات في متناول المستخدمين الأفراد في روسيا في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، بذلت الحكومة الروسية جهودًا لتعزيز البدائل المحلية لضمان استمرار العمليات السلسة للشركات والمنظمات الخاصة.

وتوقعت وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإعلام الروسية هذا النوع من التحرك من قبل مقدمي الخدمات السحابية الأجانب مثل مايكروسوفت، وأمازون، وجوجل، وأوراكل وغيرها، حيث بدأت العام الماضي في تقديم المشورة للمنظمات الروسية للانتقال إلى البدائل المصنوعة محليًا.