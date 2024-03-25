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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إنفيديا تعلن لأول مرة عن أول روبوتات في العالم بالذكاء الاصطناعي

إنفيديا تعلن عن
إنفيديا تعلن عن أول روبوتات في العالم بالذكاء الاصطناعي

قدمت شركة "Nvidia" إنفيديا مشروع الروبوت الجديد الخاص بها، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تقول الشركة بأن الروبوت هو نموذج أكثر ذكاء مما يعد خطوة مهمة نحو إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر. 

 

وقال ديفيد بينتو، كبير مديري العلاقات العامة في إنفيديا "مع التقدم في الذكاء الاصطناعي ، كان هناك تدفق مستمر من التطورات عبر النظام البيئي حيث أظهرت النماذج الأساسية للمهام الروبوتية القدرة على تحسين إنتاجية وأداء مطوري الروبوتات".

 

وعرض جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي للشركة عددًا من الروبوتات، بما في ذلك روبوتات ديزني الصغيرة  والتي تحمل طابع حرب النجوم، في مؤتمر GTC للشركة الأسبوع الماضي. بحسب شبكة “ فوكس نيوز”. 

 

وأطلقت إنفيديا الروبوت الخاص بها لأول مرة كجزء من مشروع GR00T، وهو ترقية كبيرة لمبادرات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وخطوة مهمة أعمق في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل عام. 

 

وسيركز المشروع على تطوير "نماذج أساسية" أو الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستخدم التعلم الخاضع للإشراف الذاتي بدلاً من التعليم أو التدريب الخارجي.

 

ويستخدم روبوت إنفيديا نظام كمبيوتر جديد يسمى Jetson Thor، والذي تم تصميمه لأداء المهام المعقدة والتفاعل "بأمان وطبيعي مع الأشخاص والآلات"، بما في ذلك "نظام على شريحة" للتعامل مع المتطلبات الهائلة على المعالجات لتشغيلها.

 

 

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