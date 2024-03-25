تنقسم لـ 6 طائرات.. تقارير تكشف تطوير الصين لمسيرات عسكرية فائقة التكنولوجيا

كشفت تقارير أن الصين تعمل على تطوير مسيرات عسكرية بدون طيار يمكنها أن تنقسم إلى 6 طائرات للتغلب على دفاعات العدو.

وصرح باحثون صينيون لـ Business Insider إن الطائرات بدون طيار بإمكانها أن تتوسع إلى أسراب من شأنها أن تربك أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الطائرات بدون طيار تمثل طفرة في تكنولوجيا فصل الهواء ويمكن أن تغير ساحة المعركة.

وتعد الأجهزة الجديدة أسرع وأكثر كفاءة من الطائرات بدون طيار التقليدية متعددة المروحيات، ولديها القدرة على التخلص من المعارضين من خلال التكاثر بشكل غير متوقع في أسراب ضخمة في ساحة المعركة، وفقًا لعلماء من جامعة نانجينغ للملاحة الجوية والفضائية.

وعلى الرغم من شكلها غير المعتاد، إلا أنها تتمتع بكفاءة طيران تقارب ضعف كفاءة طائرة بدون طيار متعددة المروحيات ذات الحجم المماثل، حسبما قال العلماء في بحث نشر في مجلة Acta Aeronautica et Astronautica Sinica الشهر الماضي.