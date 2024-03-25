عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ينشر ويلعب باستخدام عقله.. مفاجأة حول أول مريض يزرع رقاقة إيلون ماسك

مفاجأة حول أول مريض
مفاجأة حول أول مريض يزرع رقاقة إيلون ماسك

أثار أول مريض بشري يزرع رقاقة شركة Neuralink اهتمامًا واسعًا، حيث استطاع نولاند أربو أن ينجح في القيام بعدد من الأنشطة بعد عملية لزرع الرقاقة في المخ. 

 

ومؤخرًا، قام نولاند أربو بكتابة أول منشور  له على الإطلاق على منصة X، وقد شهد المنشور انتشارًا كبيرًا على المنصة حيث حصل على أكثر من 67 مليون مشاهدة.

 

كما أثار المنشور إعجاب الملياردير إيلون ماسك المالك لشركة Neuralink وكذلك X مما جعله يقوم بإعادة نشر المنشور على حسابه الرسمي، حيث كتب ماسك قائلًا “ هذا أول منشور على الإطلاق تم إنشاؤه من خلال التفكير فقط، باستخدام رقاقة Neuralnk”. 

وكانت شركة Neuralink، وهي شركة متخصصة في تصنيع شرائح الدماغ أسسها إيلون موسك، قد قامت ببث مباشر لمريضها الأول الذي تم زرع شريحة عليه باستخدام عقله للعب الشطرنج عبر الإنترنت.

 

وفي الفيديو، كان نولاند أربو الذي تعرض لحادث غوص أدى إلى إصابته بالشلل يلعب الشطرنج على جهاز اللاب توب الخاص به ويستخدم أداة Neuralink لتحريك المؤشر.

 

 

Neuralink شركة Neuralink رقاقة شركة Neuralink زرع الرقاقات في المخ منصة X إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

ترشيحاتنا

روسيا تكشف استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية أمريكية في الحرب

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

أنا تيك توكر.. ننشر أقوال والد شروق ونيرة أشرف بعد التهديد والابتزاز(خاص)

أخطر جزيرة على سطح الأرض لم يدخلها حي إلا وفقد حياته..ما القصة؟

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل التهديدات الإرهابية في فرنسا

مرسيدس تستدعي نصف مليون سيارة لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ