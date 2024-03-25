ينشر ويلعب باستخدام عقله.. مفاجأة حول أول مريض يزرع رقاقة إيلون ماسك

أثار أول مريض بشري يزرع رقاقة شركة Neuralink اهتمامًا واسعًا، حيث استطاع نولاند أربو أن ينجح في القيام بعدد من الأنشطة بعد عملية لزرع الرقاقة في المخ.

ومؤخرًا، قام نولاند أربو بكتابة أول منشور له على الإطلاق على منصة X، وقد شهد المنشور انتشارًا كبيرًا على المنصة حيث حصل على أكثر من 67 مليون مشاهدة.

كما أثار المنشور إعجاب الملياردير إيلون ماسك المالك لشركة Neuralink وكذلك X مما جعله يقوم بإعادة نشر المنشور على حسابه الرسمي، حيث كتب ماسك قائلًا “ هذا أول منشور على الإطلاق تم إنشاؤه من خلال التفكير فقط، باستخدام رقاقة Neuralnk”.

وكانت شركة Neuralink، وهي شركة متخصصة في تصنيع شرائح الدماغ أسسها إيلون موسك، قد قامت ببث مباشر لمريضها الأول الذي تم زرع شريحة عليه باستخدام عقله للعب الشطرنج عبر الإنترنت.

وفي الفيديو، كان نولاند أربو الذي تعرض لحادث غوص أدى إلى إصابته بالشلل يلعب الشطرنج على جهاز اللاب توب الخاص به ويستخدم أداة Neuralink لتحريك المؤشر.